الرئيسية/طب3 تفاصيل بسيطة تعزز الراحة والإنتاجية في المكتبوجود شاشة في مستوى العين لتجنب إجهاد الرقبة10 سبتمبر 2026 03:19آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 03:20وضع لوحة المفاتيح في زاوية مريحة وقريبة من المستخدمأأالرياض:أخبار 24مدينة الملك سعود الطبيةساعات العمل المرنةالعملالصحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصاستشاري طب نفسي: اضطرابات القلق والاكتئاب بين الأكثر انتشارًا بالمملكةدراسة أولية: أدوية السمنة قد تخفض نوبات الربو 40%4 عادات تزيد من الحركة خلال ساعات العملخاصعسيري: الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً لطبيب القلب