الرئيسية/طب5 مبادرات لتعزيز الدراسات السريرية للأدوية بهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية7 أكتوبر 2026 17:34آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 17:34جانب من مراسم تدشين مبادرات تعزيز الدراسات السريرية وتسريع تطوير الأدوية والعلاجات الحديثةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الهيئة العامة للغذاء والدواءالمعهد الوطني لأبحاث الصحةالابحاثالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصحة العالمية" توصي بنمط حياة صحي لعلاج سمنة الأطفالوفاة أول مصاب بإيبولا في كينيا بعد انتقاله من الكونغودراسة: تناول الطعام مع شخص مقرّب قد يحد من ارتفاع سكر الدمالتعرض للسكريات بسن مبكرة يزيد اضطرابات القلق