الرئيسية/طب6 أكواب من الشاي يوميًا تقلل خطر أمراض القلببحث حديث يربط المشروبات الساخنة بتحسن صحة الأوعية الدموية21 أكتوبر 2026 23:08آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 23:08أكواب الشاي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلبأأبكين:أخبار 24الشايدراسة علميةصحة القلبأمراض القلب والأوعية الدمويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتجربة واعدة تفتح بابًا جديدًا لعلاج الفصام دون جراحة في 10 دقائق "سلمان الطبية" توظف تقنيات متقدمة في جراحات العمود الفقري بالمنظارنيجيريا تسجل أول إصابة بـ"إيبولا" لمسافرة قادمة من أوغنداجهاز طبي متطور يرصد الأورام في دقيقة