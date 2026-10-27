الرئيسية/محلياتآلية احتساب فاتورة الكهرباء في القطاع السكنياستبدال تعرفة "خدمة العداد" بـ"التعرفة الثابتة" فور تطبيق التعديلات27 أكتوبر 2026 13:15آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 13:15شخص يستخدم تطبيقًا للهواتف المحمولة لقراءة فاتورة الكهرباءأأالرياض:أخبار 24اسعار الكهرباءالشركة السعودية للطاقةفاتورة الكهرباءالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة الحركة المرورية بـ"الدائري الثالث" في مكةجمعية القلب الأمريكية تعتمد 40 مركزاً بـ"الصحة القابضة"90 % من الأطفال بالمملكة يعيشون في بيئة محفزة "الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 11 منطقة