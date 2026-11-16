الرئيسية/محلياتأئمة وخطباء الحرمين يستنكرون استهداف مكة والمدينةالسديس يدعو إلى استشعار حرمة المقدسات 16 نوفمبر 2026 22:25آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 22:37رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديسأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةالحرمين الشريفينالشيخ عبدالرحمن السديسمكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 990 شهادة هندسية غير معتمدة خلال 10 أشهرمبادرة تقسيط الغرامات تتيح خيارات أكثر مرونة للقطاعين "وزير الاتصالات" يزور المقر الرئيسي لـSRMG واستوديوهات "شبكة الشرق" خاصالصالات الاقتصادية و"الهايبرماركت".. من يكسب معركة الأسعار؟