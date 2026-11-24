الرئيسية/محلياتأبرز مشاريع قطاع التعليم في ميزانية 2027تستهدف إلحاق قرابة 36 ألف مبتعث بأفضل 200 جامعة أو معهد24 نوفمبر 2026 17:22أبرز مشاريع قطاع التعليم في ميزانية 2027أأالرياض:أخبار 24التعليمالابتعاثالمشاريع التعليميةتوظيف الذكاء الاصطناعيميزانية 2027التعليم عن بُعدالمدارس المركزيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة24 سؤالًا وجوابًا.. تفاصيل مبادرة دعم الأجور عبر "ساند""السياحة" تتيح 5 خدمات رقمية عبر "توكلنا" إصابة 11 شخصًا جراء هجوم حوثي استهدف برجًا بالمركز الماليولي العهد: رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتنا