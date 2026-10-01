الرئيسية/محليات"أتمال" تفتتح مقرها الجديد في القصيم وتستهدف أكثر من 6 آلاف وظيفةخطوة تعكس توسع أعمال الشركة واستمرار استثماراتها في المنطقة1 أكتوبر 2026 18:49آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 19:15أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز يرعى حفل الافتتاحأأالرياض:أخبار 24فرص العمل في القصيمشركة أتمالالبنية التحتيةتوسيع الأعمالالقصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلةشرطة حائل تضبط وافدة لممارستها الدعارةوزير الداخلية يزور معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ويكرم الرعاةالميليشيا الحوثية الإرهابية تستهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينةطيران الرياض يرفع رحلاته إلى لندن لـ9 رحلات أسبوعيًا