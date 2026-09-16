الرئيسية/محليات"أداء" ينفذ برامج تأهيل الممارسين المعتمدينبهدف تنمية القدرات الوطنية وتعزيز الممارسات المهنية16 سبتمبر 2026 09:48آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 09:48المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"أأالرياض:أخبار 24برنامج تنمية القدرات البشريةاداءالمركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامةالمهاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": رياح سطحية متوقعة على 9 مناطقالسديس: استهداف الحرمين يكشف النهج العدواني للحوثيينمؤشرات كثافة المعتمرين يالمسجد الحرام في ربيع الآخراعتراض مسيرة حاولت دخول المجال الجوي للعاصمة المقدسة