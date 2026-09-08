الرئيسية/محليات"أرويا كروز" تسيّر رحلة خاصة من جدة احتفاءً باليوم الوطني تمتد الرحلة لـ5 ليالٍ.. وتشمل شرم الشيخ في مصر والعقبة في الأردن8 سبتمبر 2026 21:23آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 21:30سياح خلال تجربتهم سفينة أرويا كروزأأالرياض:أخبار 24سفن الكروزالسياحةاليوم الوطنيجدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: زوال الخطر عن جازان وأبها ونجران أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الاثنين المقبلفتح الحركة المرورية على طريق الحويل - المليح - وراخ بالباحةخاص45 مليونًا مداخيل الهلال الأحمر من نقل مستفيدي التأمين