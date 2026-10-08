الرئيسية/محلياتأضرار مادية بروضة أطفال وعيادات بالرياض جراء شظايا صاروخ حوثيالدفاع المدني: تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات8 أكتوبر 2026 16:36آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 16:45فرق الدفاع المدنيأأالرياض:أخبار 24صاروخ باليستيالدفاع المدنيالميليشيات الحوثيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين القادم"مطار الملك خالد" يدعو المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهمالقتل حدًا بحق مواطن قتل والده غيلة أثناء نومه اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط