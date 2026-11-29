الرئيسية/محلياتأكثر من 4 ملايين معتمر خلال الربع الثاني من 2026130.6 مليون مصلٍ في الحرمين الشريفين.. و3.5 مليون زائر للمدينة المنورة29 نوفمبر 2026 10:03آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 10:52معتمر يرتدي ملابس الإحرام أمام الكعبةأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةالعمرةالهيئة العامة للإحصاءمكة المكرمةالمعتمرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار رعدية متوقعة في 5 مناطقجامعة طيبة تحقق 10 ميداليات في "سيف 2026" للابتكار "جيل يغرس لوطن يزدهر".. مبادرة لحماية المتنزهاتاعتراض 3 صواريخ بالرياض والشرقية وتدمير منصة في صعدة