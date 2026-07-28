الرئيسية/محلياتأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً يؤدون القسمنيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز28 يوليو 2026 20:52آخر تحديث : 28 يوليو 2026 21:311:30أأالرياض:أخبار 24بنماسورياالسفراءخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالملك سلمان بن عبدالعزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقف قلوب 12 ألف شخص.. 24% منهم عادوا للحياةوزير العدل يثمّن قرار نقل التوثيق العقاري لهيئة العقار"الوزراء": نقل التوثيق العقاري إلى هيئة العقار خلال 6 أشهرإغلاق 52 موقعًا مخالفًا في 3 أحياء بالرياض