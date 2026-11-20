الرئيسية/محلياتأمانة المدينة تحدد الطرق المستهدفة ضمن منصة "لوحتي"بهدف تنظيم اللوحات الإرشادية والتعريفية للعقارات الواقعة على الطرق 20 نوفمبر 2026 21:19آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 21:19المدينة المنورةأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةالطرقأمانة المدينة المنورةالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق حملة "ما دامك شفت" لتعزيز الإبلاغ عن المخالفات المائيةضوابط جديدة للتنزه في محمية الملك عبدالعزيزضوابط استثمار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في التعليم العامإتاحة التظلم على المخالفات أمام الجهات الحكومية خلال 60 يوماً