الرئيسية/محلياتأمانة المدينة تستحدث 4 مداخل ومخارج جديدة لتسهيل المرور 3 مواقع على الدائري الثاني والرابع على طريق الهجرة23 أكتوبر 2026 21:02آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 21:02محاور الطريق الدائري بالمدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةأمانة المدينة المنورةطريق الهجرةالحركة المروريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعيين الأمير خالد بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي"الصناعات العسكرية" تعزز جاهزية منشآتها بدليل لاستمرارية الأعمال المملكة الأولى خليجيًا والـ12 عالميًا في مؤشر التقاعد العالميناجون يروون لحظات الرعب.. شهادات مؤلمة من مطار الرياض