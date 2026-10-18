الرئيسية/محلياتأمانة جدة تبدأ توسعة طريق الأمير ماجد لتحسين الحركة المروريةيمتد 1.9 كم ويحسن انسيابية الحركة بين وسط جدة وجنوبها باتجاه المطار18 أكتوبر 2026 16:53آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 16:55طريق الأمير ماجد في جدةأأجدة:أخبار 24امانة جدةمحافظة جدةالحركة المروريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصعشريني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع الغسيل تحويلة مرورية على جسر الملك فهد باتجاه الخبرالقتل تعزيرًا لمواطنة أودت بأمها وشرعت في إنهاء حياة أختهاإيقاف زراعة الأعلاف "المعمّرة" والتحول إلى "الموسمية" بعد شهر