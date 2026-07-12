الرئيسية/محلياتأمرٍ سامٍ بتجديد عضوية 4 مختصين في "تقويم التعليم"من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة 12 يوليو 2026 23:44آخر تحديث : 12 يوليو 2026 23:47هيئة تقويم التعليم والتدريبأأالرياض:أخبار 24هيئة تقويم التعليم والتدريبالاعضاءتعيين موظفينمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الصناعة يرعى حفل تخريج المبتعثين من القطاع الصناعيتنفيذ أعمال صيانة في حيي الملك فيصل والقدس بالرياض"هيئة الطرق" تُزيل 48.4 مليون م 3 من الرمال عن حرم الطريق"ديوان المظالم": الإجازة العادية حق للموظف ولو كان مقصرًا