الرئيسية/محلياتأمر ملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفيةالصمعاني: اللائحة تعزز الاستقرار الوظيفي للقضاة وتدعم كفاءة العمل القضائي19 أكتوبر 2026 15:27آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 15:27أأالرياض:أخبار 24القضاهالدكتور وليد الصمعانيخادم الحرمين الشريفينوزير العدلالملك سلمان بن عبدالعزيزامر ملكيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمير الرياض يسلّم الدفعة الأولى من الأراضي لمستفيدي برنامج التوازن العقاريالهلال الأحمر بمنطقة مكة يتأهب لموسم الأمطار بـ166 فرقة إسعافية15 دقيقة سماح بالمواقف المدفوعة وإتاحة اشتراكات شهرية وسنوية رسوم سنوية للمدن والأنشطة الترفيهية و5% على التذاكر