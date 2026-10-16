الرئيسية/محلياتأمر ملكي بترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالمترقية 12 قاضيًا إلى درجة قاضي/ج16 أكتوبر 2026 18:15آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 18:24خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزديوان المظالمالقضاهخادم الحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةتبدأ من 200 ريال .. "التجارة" تعتمد غرامات مخالفات أنظمة البيع التحالف: تدمير صاروخين "كروز" و3 مسيّرات وصاروخ باليستيممرات جازان البحرية.. وجهات عصرية تمنح السياحة أبعادًا جديدةالفيصل عن تصريحه بشأن الصين واليمن: "قوّلوني ما لم أتفوّه به"