الرئيسية/محلياتأمر ملكي بترقية وتعيين 34 قاضيًا في ديوان المظالمترقية 16 قاضيًا إلى درجة قاضي /أ .. و4 قضاة إلى درجة وكيل محكمة 4 سبتمبر 2026 16:57آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 16:57خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأأالرياض:أخبار 24ديوان المظالمخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودامر ملكيالتعليقاتأأخبار ذات صلة عسيري: أمراض القلب تشكل 40% من أسباب الوفاة بالمملكة تعاون أمني سعودي ماليزي يُحبط تهريب 505.6 كجم من الكيتاميناعتماد الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية"الأرصاد": سحب ماطرة تزين سماء أجزاء من 6 مناطق