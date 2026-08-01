الرئيسية/محلياتأمرٌ ملكي بترقية 8 أعضاء من وحدة التحقيق والادعاء الجنائيالترقيات في مختلف المراتب القضائية1 أغسطس 2026 16:50آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 17:02هيئة الرقابة ومكافحة الفسادأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانهيئة الرقابة ومكافحة الفسادالتعليقاتأأخبار ذات صلةفسح وتصنيف 45 محتوى سينمائيًا في أسبوعإعلان نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين بـ"فهد الأمنية"فتح باب القبول بالكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الأحدالقتل تعزيرًا لـ3 وافدين هرّبوا الحشيش إلى المملكة