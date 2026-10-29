الرئيسية/محلياتأمر ملكي بتعيين عبدالمحسن المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم يُعدّ الدكتور المعيوف من الكفاءات القضائية والإدارية29 أكتوبر 2026 17:33آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 17:36أأالرياض:أخبار 24وزارة العدلعبدالمحسن المعيوفديوان المظالمالتطوير القضائيخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيول تبوك.. جريان آمن لوادي أبو نشيفة وانسيابية مروريةكود الطرق يحدد معايير تقييم مناطق الاستراحة القائمة"الموارد البشرية" تنفي إلغاء الاستقدام من إثيوبيا"مكافحة التستر التجاري" يحدد 10 معايير لامتثال المنشآت