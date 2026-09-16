الرئيسية/محلياتأمر ملكي بتمديد خدمة أمير القصيم الثقة الملكية تمثل حافزًا لمواصلة العمل لخدمة المنطقة وأهلها16 سبتمبر 2026 19:14آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 19:14خادم الحرمين الشريفينأأالقصيم:أخبار 24منطقة القصيمامير منطقة القصيمالقصيمالامير فيصل بن مشعلالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص"استجابة 25" يختبر جاهزية 51 جهة لمواجهة الانسكابات الزيتية في الشرقية112 ألف مستفيد من برامج القطاع غير الربحي بالنصف الأولتدشين المقر الجديد لمؤسسة حديقة الملك سلمان داخل الحديقةتحديث آلية معالجة الارتفاع في فواتير المياه بسبب التسربات