الرئيسية/محلياتأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد للخميسوالدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر28 نوفمبر 2026 18:10آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 18:21أمطار على العاصمة الرياض - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24الارصادامطارالدفاع المدنيتبوكالتعليقاتأأخبار ذات صلة5 ميداليات عالمية للمملكة في معرض ومسابقة الابتكار "سيف 2026""الفضلي" يشارك في غرس الشتلات بمتنزه أبا القلات بالمجمعةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026ضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوع