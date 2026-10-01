الرئيسية/محلياتأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر1 أكتوبر 2026 22:25آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 22:52أمطار رعدية في أحد شوارع المملكةأأالرياض:أخبار 24عسيرالمركز الوطني للارصادامطارالباحةهطول الأمطارالدفاع المدنيمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعةاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيّرات في خميس مشيط وجازان"الداخلية" تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حادث طائرة "فلاي دبي""الأسماء الجغرافية" تبحث حصر وتوثيق المواقع التاريخية