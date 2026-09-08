الرئيسية/محلياتأمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الاثنين المقبلمناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة8 سبتمبر 2026 19:08آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 19:15أمطار على إحدى مناطق المملكةأأالرياض:أخبار 24التحذيرات الجويةالأحوال الجويةالمديرية العامة للدفاع المدنيالامطارالأرصاد الجويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: زوال الخطر عن جازان وأبها ونجران فتح الحركة المرورية على طريق الحويل - المليح - وراخ بالباحةخاص45 مليونًا مداخيل الهلال الأحمر من نقل مستفيدي التأمينالقصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بإطلاق النار عليه