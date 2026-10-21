الرئيسية/محليات أمطار على معظم المناطق حتى الاثنين دعا إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول21 أكتوبر 2026 17:21آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 17:21هطول أمطار في إحدى مناطق المملكةأأالرياض:أخبار 24مديرية الدفاع المدنيالمركز الوطني للارصادامطارالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط موقعين مخالفين وإتلاف 2.5 طن من المواد الغذائية بجدة"ذا أستر" تنضم لبرنامج استقطاب المدارس العالمية بالرياضهيئة الطرق: "كود الطرق" يحدد متطلبات قنوات تصريف المياهخاصالمرأة تستحوذ على 51% من وظائف جامعة الملك سعود