الرئيسية/محلياتأمطار غزيرة على بعض المناطق حتى السبتمكة المكرمة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة 14 سبتمبر 2026 21:56آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 21:56أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطقأأالرياض:أخبار 24تحذيراتالمديرية العامة للدفاع المدنيأمطارمناطق المملكةتحذيرات الطقسالأمطار الرعديةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: زوال الخطر عن نجران خاصأمين تبوك: "تترا" سجلت ربع مليون راكب بنمو 5 أضعاف خلال عامبمشاركة 51 جهة... انطلاق "استجابة 25" غدًا بالشرقيةجدة تستضيف مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر المقبل