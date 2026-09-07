الرئيسية/محلياتأمطار غزيرة على مكة والباحة وجازان وعسير.. والدفاع المدني يحذردعا لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية7 سبتمبر 2026 12:44آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 13:01 أمطار على منطقة الباحة — ANAS_ ALGHAMDIأأمكة المكرمة:أخبار 24امطار مكةامطار الباحةامطار جازانالمركز الوطني للارصادالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل بوافد ومواطن لتهريب وترويج الإمفيتامينالموارد البشرية: عدم إشعار المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال 30 يومًا مخالفةسد وادي جازان.. أكثر من 5 عقود في خدمة المياه والزراعة14 ألف أسرة استفادت من "الإسكان التنموي" خلال النصف الأول 2026