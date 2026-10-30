الرئيسية/محلياتأمطار ورياح على معظم المناطق حتى الأربعاءالمناطق المتأثرة تشمل جازان ومكة والباحة30 أكتوبر 2026 19:19آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 19:24أجواء المطر في إحدى مناطق المملكةأأالرياض:أخبار 24امطار جازانالمركز الوطني للارصادالامطارمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبرانيمنع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات الماليةإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدرالمملكة تعلق السفر والقدوم من كينيا لمواجهة "إيبولا"