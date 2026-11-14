الرئيسية/محلياتأمطار ورياح هابطة على معظم المناطق حتى الخميسالمناطق المتأثرة تشمل جازان وعسير ومكة14 نوفمبر 2026 17:05آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 17:05مواطنون يمشون في متنزه بعد سقوط الأمطارأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةالمركز الوطني للارصادامطارمكةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الإسلامية" تبرم عقودًا لصيانة المساجد بـ 48 مليون ريال فسح 45 محتوى سينمائياً و8 أعمال من المسلسلات خلال أسبوعأول معرض للكتاب في ينبع الصناعية بمشاركة أكثر من 40 دار نشرالتحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية