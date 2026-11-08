الرئيسية/محليات أمير الرياض يرعى حفل تخريج 559 طالبًا من جامعة الأمير سلطانمن حملة البكالوريوس والماجستير8 نوفمبر 2026 22:581 / 9 أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج 559 طالبًا من جامعة الأمير سلطان — FAISALALWUHAYMIRأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينامير الرياضولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الحج والعمرة: تطوير النقل بالمشاعر المقدسة لتسريع تنقل الحجاجخاصاستهداف المدنيين... عقيدة حرب حوثيةطلبة المملكة يسجلون رقمًا قياسيًا في أولمبياد "موهبة"وزير العدل يؤكد أهمية التقاضي على درجتين ضمانةً للمتقاضين