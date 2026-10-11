الرئيسية/محلياتأمير الرياض يفتتح غداً "منتدى الرياض الاقتصادي"تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه11 أكتوبر 2026 15:07آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 15:18منتدى منتدى الرياض الاقتصادي الدورة الـ11 -أرشيفية-أأالرياض:أخبار 24منتدى الرياض الاقتصاديالاقتصاد السعوديامير الرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة تصحيح أوضاع العمالة اليمنية عبر "قوى" و"مساند"وزير الصحة يتفقد مصابي الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالدتعيّين ديل تشادويك رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة حديقة الملك سلمانبدء التسجيل العيني لـ26.8 ألف قطعة عقارية في مكة