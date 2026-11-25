الرئيسية/محلياتأمير تبوك يشهد توقيع اتفاقيتين لزراعة 1.5 مليون شجرةلتعزيز الاستدامة البيئية بالمنطقة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة 25 نوفمبر 2026 16:29أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز يشهد توقيع اتفاقيتينأأتبوك:أخبار 24التشجيرامير منطقة تبوكتبوكمنطقة تبوكالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد: ما يحدث اليوم ضوضاء ومستمرون في الصمود والازدهاررئيس هيئة العقار: السوق تتحول من المضاربة بالأراضي إلى التطويرالعبدالعالي: 109 ملايين خدمة صحية في 2026.. والتغطية تبلغ 97%خاصنائب رئيس لجنة قمة الأمن والتقنية: المملكة أصبحت قوة ابتكارية عالمية