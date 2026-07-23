الرئيسية/محلياتأمير نجران يكرّم مواطنًا بوسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بجزء من كبدهتكريم حمد الحربي بعد تبرعه بـ65% من كبده لوالد والدته23 يوليو 2026 12:28آخر تحديث : 23 يوليو 2026 12:28أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يكرم المواطن حمد بن إبراهيم الحربيأأنجران:أخبار 24امارة نجرانوسام الملك عبدالعزيزالتبرع بالاعضاءامير منطقة نجرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقميةأهالي تبوك يحتفون بعودة الأمير فهد بن سلطان من رحلته العلاجيةانطلاق فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطسالانتهاء من مشروع ربط مائي لخدمة 10 آلاف مستفيد بخليص