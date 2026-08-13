الرئيسية/محلياتأوامر ملكية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين رئيس لهيئة السوق الماليةتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسًا لهيئة المحتوى المحلي13 أغسطس 2026 15:35آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 17:40خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينمجلس الوزراءولي العهد الأمير محمد بن سلمانهيئة السوق الماليةاوامر ملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العناية بالحرمين" تدعو المعتمرين لتجنب أوقات الذروةتدشين منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وأتمتة الخدمات بالمساجدانطلاق موسم عنيزة الدولي للتمورإطلاق برامج بكالوريوس في النقل السككي لأول مرة بالمملكة