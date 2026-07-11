الرئيسية/محلياتأوامر ملكية.. إعفاء الخريف من "الصناعة" وتعيين وزير الطاقة خلفًا لهتعيين نائب لوزير العدل ونائبين لمحافظ "ساما" وأمين لجدة11 يوليو 2026 15:38آخر تحديث : 11 يوليو 2026 16:39خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأأجدة:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزبندر الخريفخادم الحرمين الشريفينوزير الطاقةوزير الصناعة والثروة المعدنيةاوامر ملكيةالامير عبدالعزيز بن سلمانامر ملكيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تطوير تقاطعي "التحلية" مع طريقي الملك فهد والمكرونة بجدةضبط أكثر من 15 ألف مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوع"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات 4 مناطقإزالة 66 مبنى آيلاً للسقوط ومهجوراً بالحدود الشمالية