الرئيسية/محلياتأول مدرسة بالباحة تنال شهادة الامتثال الإسعافياستكمال تدريب جميع منسوبيها الـ 283 بنسبة 100%21 نوفمبر 2026 01:02آخر تحديث : 21 نوفمبر 2026 01:02ثانوية الملك سعود بالباحة تحقق الامتثال الكامل للسلامة الإسعافيةأأالرياض:أخبار 24الثانوية العامةالباحةالهلال الاحمر السعوديالاسعافات الاوليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصاتحاد الإثنوسبورت: اخترنا الرياض لاستضافة المهرجان لنجاح موسمها أمانة المدينة تحدد الطرق المستهدفة ضمن منصة "لوحتي"إطلاق حملة "ما دامك شفت" لتعزيز الإبلاغ عن المخالفات المائيةضوابط جديدة للتنزه في محمية الملك عبدالعزيز