الرئيسية/محلياتإتاحة استبدال لوحات المركبات للمنشآت عبر "أبشر"تمكن المنشآت من إصدار لوحات بشعار أو تغيير مقاسها وطلب بدل تالف إلكترونيًا16 نوفمبر 2026 14:44آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 14:44تطبيق أبشرأأالرياض:أخبار 24المروروزارة الداخليةالامن العاممنصة أبشرلوحات السياراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الخطوط السعودية" تطلق رحلات مباشرة من جدة إلى موسكو "الموارد البشرية" تشدد على الالتزام بضوابط استقدام العمالة المنزليةحدائق الخبر ومساراتها الرياضية تعزز جاذبيتها للعائلاتتكليف 22 قياديًا في أمانة الرياض لتعزيز الأداء المؤسسي