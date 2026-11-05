الرئيسية/محلياتإتاحة تقسيط غرامات المياه للمنشآت المتعثرة"السعودية للمياه": 15 ديسمبر الموعد النهائي لاستقبال الطلبات عبر منصة "اعتماد"5 نوفمبر 2026 16:25شعار الشركة الوطنية للمياه (NWC) يظهر فوق صورة لمبنى حديث من الزجاج تحت سماء زرقاء مشمسة.أأالرياض:أخبار 24المياهالغراماتالمنشآتالهيئة السعودية للمياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةقطار الرياض ضمن أفضل 4 مشاريع نقل عالميًّا التغطية الصحية في المملكة تصل إلى 97%"الصناعة" تعالج 1.3 ألف طلب للإعفاء الجمركي خلال سبتمبرضبط 96 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبر