الرئيسية/محلياتإحباط محاولة استهداف حقل شيبة ووفاة مقيمين وإصابة اثنين الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة21 أكتوبر 2026 22:03آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 22:40الدفاعات السعوديةأأالرياض:أخبار 24وزارة الطاقةهجوم ارهابيحقل شيبةالمنطقة الشرقيةارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةلجنة لحصر أضرار مركبات منسوبي جامعة الأعمال جراء انهيار خزان بجدة"كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة بالروبوتات.. الرياض تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار"البيئة": الطاقة الشمسية تفتح آفاقًا لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي