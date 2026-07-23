الرئيسية/محلياتإحصائية رسمية.. تباين في تعداد الحيوانات و"البيئة" تلتزم الصمت26 حمارًا فقط في المملكة ومدن تخلو من الطيور والقطط23 يوليو 2026 17:04آخر تحديث : 23 يوليو 2026 18:242:10مواشيأأالرياض:عبدالمجيد الدلبحيالقطيفالخرجالقططتربية الحيواناتجدةاحصائياتوزارة البيئة والمياه والزراعةرياض الخبراءالقصيمالدواجنحفر الباطنالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةمساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحةضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو في الرياض"الغذاء والدواء" تمنع دخول 301 طن من الأغذية الملوثةخاصوصول جثمان الشاب السعودي المتوفى بطرابزون إلى إسطنبول