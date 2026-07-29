الرئيسية/محلياتإشادة دولية بتحول المدينة المنورة لنموذج حضريتضم منظومة متكاملة من المشروعات والمبادرات الحضرية29 يوليو 2026 20:06آخر تحديث : 29 يوليو 2026 20:061 / 2المدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24برنامج جودة الحياةقطار الحرمينالنقل العامامانة المدينة المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة خدمة تعديل بيانات شهادتي الميلاد والوفاة عبر "أبشر"جدة تستضيف أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولةإيداع معاشات الضمان الاجتماعي بحسابات المستفيدين غدًابدء التسجيل العيني لـ167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق