الرئيسية/محلياتإصابات في مطار الملك خالد وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتًاالإعلان عن المستجدات لاحقًا10 أكتوبر 2026 19:35آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 20:07مدخل departures في مطار الملك خالد الدولي مع أشخاص يرتدون ملابس تقليدية وآخرين يستعدون للسفر.أأالرياض:أخبار 24الاعتداءاتمطار الملك خالد الدوليالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأحد.. بدء تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لمدة شهرينإنذار أحمر بأمطار غزيرة وصواعق على مكة المكرمة "هيئة النقل" تطلق النسخة الخامسة من "نقل ثون 5"مطار الملك خالد يدعو للتحقق من حالة الرحلات قبل السفر