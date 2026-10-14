الرئيسية/محلياتإصابة مقيم وأضرار محدودة إثر سقوط شظايا صاروخ بالرياضالدفاع المدني: جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات14 أكتوبر 2026 15:51آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 16:18الدفاع المدني يباشر سقوط شظايا صاروخ باليستي في مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24صاروخ باليستيالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا لجانيين فعلا الفاحشة بأحد مساجد مكة" كدانة" تعيّن "المحمادي" رئيسًا تنفيذيًا للشركةخاصقريبا.. افتتاح مشاريع كبرى في الشرقية ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية العراق