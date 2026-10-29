الرئيسية/محلياتإصابة مواطن وأضرار مادية إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بالرياض نُفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات29 أكتوبر 2026 23:43آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 23:57شعار الدفاع المدني السعودي مع مركبات الطوارئ الصفراء في الخلفيةأأالرياض:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإغلاق 4 منشآت وتسجيل 71 مخالفة في القصيمبرنامج التحول الوطني يتصدر الارتباط الوظيفي للمرة الثالثةاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضالمرور: ضبط 2011 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة