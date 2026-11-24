الرئيسية/محلياتإصابة 11 شخصًا جراء هجوم حوثي استهدف برجًا بالمركز الماليباشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه24 نوفمبر 2026 16:02آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 18:32تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابيأأالرياض:أخبار 24المركز الماليتركي المالكيمليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالأمن اليمنيهجوم ارهابيالتعليقاتأأخبار ذات صلة24 سؤالًا وجوابًا.. تفاصيل مبادرة دعم الأجور عبر "ساند""السياحة" تتيح 5 خدمات رقمية عبر "توكلنا" أبرز مشاريع قطاع التعليم في ميزانية 2027ولي العهد: رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتنا