الرئيسية/محلياتإصدار أكثر من 22 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفين"الجوازات" تدعو إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 91116 سبتمبر 2026 12:45آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 12:45الجوازات تضبط مخالفين أأالرياض:أخبار 24مخالفي نظام الاقامة والعملمخالفي نظام امن الحدودالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"المياه": آلية تنظيمية لمعالجة الارتفاع في الفواتير الناتج عن التسرباتالقصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه بالشرقيةجمعية "البركة" تسلّم 50 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بالدمام"الصحة" تُتيح حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية ابتداءً من اليوم