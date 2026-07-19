الرئيسية/محلياتإصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية بمدد تبدأ من 3 أشهرإجراء جديد يتيح لأصحاب العمل سداد رسوم الإقامة بشكل ربع سنوي19 يوليو 2026 13:53آخر تحديث : 19 يوليو 2026 15:13مبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالعمالة المنزليةمنصة مددالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحديث شامل لضوابط تأسيس شركات الأمانات والبلديات"البيئة" تدعو لترشيد استهلاك المياه في الصيفالصندوق العقاري يطلق أول مؤشر لجاهزية تملك المسكن"الأرصاد": أمطار رعدية على المناطق الجنوبية حتى نهاية الأسبوع