الرئيسية/محلياتإضافة خدمة "RES1" الملاحية لربط ميناء جدة بموانئ مصرالخدمة الملاحية الـ36 التي تُضاف إلى الموانئ السعودية خلال 202629 نوفمبر 2026 15:17آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 15:17ميناء جدة الإسلاميأأجدة:أخبار 24الهيئة العامة للموانئميناء جدة الاسلاميالموانئ السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرنامج لتأهيل 15 ألف معلمة رياض أطفال في الفنون الأدائيةنقل بوابات الرسوم بـ"جسر الملك فهد" إلى موقعها الجديداختتام مسابقة "سيف" وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار الكبرى«جود الإسكان» تتيح إخراج الزكاة إلكترونيًا لتسكين الأسر المستحقة