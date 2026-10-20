الرئيسية/محلياتإضافة محطة لـ"حافلات المدينة" لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة لتسهيل وصول المستفيدين إلى مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز21 أكتوبر 2026 00:28آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 00:46حافلات المدينةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالاشخاص ذوي الاعاقةالاطفالحافلات النقل العامالتعليقاتأأخبار ذات صلةرصد 38 مخالفة في رمي مخلفات البناء بالرياضحملة لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية في المدينة "التأمينات" تستحدث صفحة للأخطار المهنية بمنصة البيانات المفتوحةالرياض: التعاقد مع ناقل نفايات شرط لإصدار رخصة البناء